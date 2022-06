Das Instrument CW0 GB00BYV8MN78 URBAN LOGIST.REIT LS -,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 30.06.2022 The instrument CW0 GB00BYV8MN78 URBAN LOGIST.REIT LS -,01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 30.06.2022