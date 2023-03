Das Instrument 641 CA25537R1091 DIVIDEND 15 SPLIT A CD 15 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 29.03.2023 und ex Dividende/Zinsen am 30.03.2023 The instrument 641 CA25537R1091 DIVIDEND 15 SPLIT A CD 15 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 29.03.2023 and its ex-dividend/interest day on 30.03.2023