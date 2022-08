Das Instrument 1MU US6267551025 MURPHY USA INC. DL-,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 26.08.2022 und ex Dividende/Zinsen am 29.08.2022 The instrument 1MU US6267551025 MURPHY USA INC. DL-,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 26.08.2022 and its ex-dividend/interest day on 29.08.2022