Das Instrument HYU USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 27.02.2024 und ex Dividende/Zinsen am 28.02.2024 The instrument HYU USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS EQUITY has its pre-dividend/interest day on 27.02.2024 and its ex-dividend/interest day on 28.02.2024