Das Instrument 3340 US23204G6052 CUSTOM.BNC.P.PF E FFDL25 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 27.02.2024 und ex Dividende/Zinsen am 28.02.2024 The instrument 3340 US23204G6052 CUSTOM.BNC.P.PF E FFDL25 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 27.02.2024 and its ex-dividend/interest day on 28.02.2024