Das Instrument 7F8 THA099010011 PTT OIL+RET.BUS.-FOR-BA10 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 28.02.2023 The instrument 7F8 THA099010011 PTT OIL+RET.BUS.-FOR-BA10 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 28.02.2023