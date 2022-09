Das Instrument USP94461AB96 UNIFIN FINAN. 16/23 REGS BOND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 26.09.2022 und ex Dividende/Zinsen am 27.09.2022 The instrument USP94461AB96 UNIFIN FINAN. 16/23 REGS BOND has its pre-dividend/interest day on 26.09.2022 and its ex-dividend/interest day on 27.09.2022