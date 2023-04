Das Instrument PEYA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 27.04.2023 The instrument PEYA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 27.04.2023