Das Instrument 71T GB00BK63S759 BRICKABILITY GP LS -,10 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 25.01.2023 und ex Dividende/Zinsen am 26.01.2023 The instrument 71T GB00BK63S759 BRICKABILITY GP LS -,10 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 25.01.2023 and its ex-dividend/interest day on 26.01.2023