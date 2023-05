Das Instrument 5HZ1 CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED CO. H 1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 25.05.2023 The instrument 5HZ1 CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED CO. H 1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 25.05.2023