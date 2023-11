Das Instrument DKD3 LU0044138906 DEKA-RENTEN:EURO 1-3CF A INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 24.11.2023 The instrument DKD3 LU0044138906 DEKA-RENTEN:EURO 1-3CF A INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 24.11.2023