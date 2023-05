Das Instrument E8F KYG2198S1093 CIMC ENRIC HLDG.INC.HK-01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 24.05.2023 The instrument E8F KYG2198S1093 CIMC ENRIC HLDG.INC.HK-01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 24.05.2023