Das Instrument 4C6 KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 23.08.2022 The instrument 4C6 KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 23.08.2022