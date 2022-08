Das Instrument NVAP TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 22.08.2022 The instrument NVAP TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 22.08.2022