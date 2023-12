Das Instrument RN4 PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 21.12.2023 The instrument RN4 PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 21.12.2023