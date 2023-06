Das Instrument XC5 KYG0929L1041 BEAUTY F.MED.+HEA.IN.INC. EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 21.06.2023 The instrument XC5 KYG0929L1041 BEAUTY F.MED.+HEA.IN.INC. EQUITY has its ex-dividend/interest day on 21.06.2023