Das Instrument 0XC KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 21.06.2022 The instrument 0XC KYG183221004 CANVEST ENVIR.PR.G.HD-,01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 21.06.2022