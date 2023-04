Das Instrument DEDR LU0124427930 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 21.04.2023 The instrument DEDR LU0124427930 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 21.04.2023