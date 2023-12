Das Instrument 1KN US9256521090 VICI PROPERTIES DL -,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 19.12.2023 und ex Dividende/Zinsen am 20.12.2023 The instrument 1KN US9256521090 VICI PROPERTIES DL -,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 19.12.2023 and its ex-dividend/interest day on 20.12.2023