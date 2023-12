Das Instrument DXQP LU0974225590 DEUTSCH.MITTELST.FDS IL M INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 20.12.2023 The instrument DXQP LU0974225590 DEUTSCH.MITTELST.FDS IL M INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 20.12.2023