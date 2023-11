Das Instrument JNJ0 CA47817E1034 JOHN.+JOHN.CDR CIBC REG.S EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 20.11.2023 The instrument JNJ0 CA47817E1034 JOHN.+JOHN.CDR CIBC REG.S EQUITY has its ex-dividend/interest day on 20.11.2023