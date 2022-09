Das Instrument XAMF LU0557867800 AF-AF.JAP.EQ.VA. A2EOADD INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 20.09.2022 The instrument XAMF LU0557867800 AF-AF.JAP.EQ.VA. A2EOADD INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 20.09.2022