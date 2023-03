Das Instrument NVPA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 20.03.2023 The instrument NVPA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 20.03.2023