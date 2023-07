Das Instrument 3R2 CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 18.07.2023 und ex Dividende/Zinsen am 19.07.2023 The instrument 3R2 CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE EQUITY has its pre-dividend/interest day on 18.07.2023 and its ex-dividend/interest day on 19.07.2023