Das Instrument J4V NO0011202772 VAR ENERGI ASA EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 16.02.2024 und ex Dividende/Zinsen am 19.02.2024 The instrument J4V NO0011202772 VAR ENERGI ASA EQUITY has its pre-dividend/interest day on 16.02.2024 and its ex-dividend/interest day on 19.02.2024