Das Instrument 7AAN US03754H1041 APERAM S.A. NY SHS/1 O.N. EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 18.08.2023 The instrument 7AAN US03754H1041 APERAM S.A. NY SHS/1 O.N. EQUITY has its ex-dividend/interest day on 18.08.2023