Das Instrument 9FV GB00BLPK4430 ECOFIN US REN.IN. DL -,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 17.08.2023 The instrument 9FV GB00BLPK4430 ECOFIN US REN.IN. DL -,01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 17.08.2023