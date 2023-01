Das Instrument 36E CA36168Q1046 GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 16.01.2023 und ex Dividende/Zinsen am 17.01.2023 The instrument 36E CA36168Q1046 GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) EQUITY has its pre-dividend/interest day on 16.01.2023 and its ex-dividend/interest day on 17.01.2023