Das Instrument RKC3 AT0000495288 RAIF-GL.DIV-ESG-AKT.RAEOD INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 16.08.2022 The instrument RKC3 AT0000495288 RAIF-GL.DIV-ESG-AKT.RAEOD INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 16.08.2022