Das Instrument 8I8 JE00BLKGSR75 INTERGRATED DIA.H DL 0,25 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 16.06.2022 The instrument 8I8 JE00BLKGSR75 INTERGRATED DIA.H DL 0,25 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 16.06.2022