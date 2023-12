Das Instrument YFPF DE000A2PB697 HMT EURO AKT.SEASON. AK I INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.12.2023 The instrument YFPF DE000A2PB697 HMT EURO AKT.SEASON. AK I INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 15.12.2023