Das Instrument XZEG LU2385068593 XTR2-ESGGLGOVBD 4D HGDEOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.11.2023 The instrument XZEG LU2385068593 XTR2-ESGGLGOVBD 4D HGDEOD ETF has its ex-dividend/interest day on 15.11.2023