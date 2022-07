Das Instrument FIE1 US31660D1072 FIELMANN AG (ADR/1/5)O.N. EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.07.2022 The instrument FIE1 US31660D1072 FIELMANN AG (ADR/1/5)O.N. EQUITY has its ex-dividend/interest day on 15.07.2022