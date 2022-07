Das Instrument XRHA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.07.2022 The instrument XRHA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 15.07.2022