Das Instrument GV5C DE000A0D95Q0 ODDO BHF POLA.MOD.DRW-EUR INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.02.2023 The instrument GV5C DE000A0D95Q0 ODDO BHF POLA.MOD.DRW-EUR INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 15.02.2023