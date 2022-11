Das Instrument BZ9 US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 14.11.2022 The instrument BZ9 US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 14.11.2022