Das Instrument SL9 US98400T2050 X.O.F.R+A.I.T.T.PFDS.26 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 14.10.2022 The instrument SL9 US98400T2050 X.O.F.R+A.I.T.T.PFDS.26 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 14.10.2022