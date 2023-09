Das Instrument CBUD IE000CR424L6 ISHSII-MSCI EUR.SRI EOHD ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 13.09.2023 und ex Dividende/Zinsen am 14.09.2023 The instrument CBUD IE000CR424L6 ISHSII-MSCI EUR.SRI EOHD ETF has its pre-dividend/interest day on 13.09.2023 and its ex-dividend/interest day on 14.09.2023