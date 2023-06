Das Instrument 5B9 US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 13.06.2023 und ex Dividende/Zinsen am 14.06.2023 The instrument 5B9 US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 13.06.2023 and its ex-dividend/interest day on 14.06.2023