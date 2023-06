Finanztrends Video zu Polytec Holding



Das Instrument P4N AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 13.06.2023 The instrument P4N AT0000A00XX9 POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 13.06.2023