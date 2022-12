Das Instrument 4HQ KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 12.12.2022 The instrument 4HQ KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 12.12.2022