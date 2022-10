Das Instrument PLV1 MXP369181377 EL PUERTO LIVER.N.-VTG.C1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 12.10.2022 The instrument PLV1 MXP369181377 EL PUERTO LIVER.N.-VTG.C1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 12.10.2022