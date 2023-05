Das Instrument EI9 SE0000120776 ELOS MED.AB B(FRIA)SK6,25 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 12.05.2023 The instrument EI9 SE0000120776 ELOS MED.AB B(FRIA)SK6,25 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 12.05.2023