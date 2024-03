Das Instrument DE000HLB2078 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03C/21 BOND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 11.03.2024 und ex Dividende/Zinsen am 12.03.2024 The instrument DE000HLB2078 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03C/21 BOND has its pre-dividend/interest day on 11.03.2024 and its ex-dividend/interest day on 12.03.2024