Das Instrument 6V3 US54975P1021 LUFAX HLDG SP.ADS 1/2 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 11.10.2023 The instrument 6V3 US54975P1021 LUFAX HLDG SP.ADS 1/2 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 11.10.2023