Das Instrument G9N1 MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 10.07.2023 und ex Dividende/Zinsen am 11.07.2023 The instrument G9N1 MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B EQUITY has its pre-dividend/interest day on 10.07.2023 and its ex-dividend/interest day on 11.07.2023