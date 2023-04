Das Instrument 7DG US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 06.04.2023 und ex Dividende/Zinsen am 11.04.2023 The instrument 7DG US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 06.04.2023 and its ex-dividend/interest day on 11.04.2023