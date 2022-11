Das Instrument FZ6 BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 10.11.2022 The instrument FZ6 BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 10.11.2022