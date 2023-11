Das Instrument 783 GB00BF781319 SCHROD.BSC SOC.IMP.LS-,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 09.11.2023 The instrument 783 GB00BF781319 SCHROD.BSC SOC.IMP.LS-,01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 09.11.2023