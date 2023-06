Das Instrument 8HI KYG4290A1013 HAIDILAO INT.HLDG LTD EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 09.06.2023 The instrument 8HI KYG4290A1013 HAIDILAO INT.HLDG LTD EQUITY has its ex-dividend/interest day on 09.06.2023